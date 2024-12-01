Депутат Лантратова предложила сократить количество уроков в школах

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Сокращение числа школьных уроков положительно скажется на физическом и эмоциональном состоянии детей без вреда образовательному процессу. Об этом в интервью ТАСС заявила первый замглавы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова ("Справедливая Россия - За правду").

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил думскому комитету рассмотреть возможность снижения нагрузки на школьников. Он отметил, что этот вопрос нужно обсудить с учителями, родителями, экспертами и профильным министром.

Лантратова отметила, что образовательная программа "зачастую ориентирована исключительно на академические достижения", а это приводит к хронической усталости детей и проблемам со здоровьем. Она заявила, что "нужно оптимизировать учебные планы так, чтобы они учитывали возрастные особенности детей и их физиологические потребности". Это включает и сокращение количества уроков.

Также, по ее словам, в школах нужно уделять больше внимания для занятий творчеством и спортом, вовлекать детей в социальную адаптацию.

Что касается домашнего задания, то оно должно быть направлено на закрепление пройденного материала, а не на механическое выполнение большого объема работы. При этом нужно учитывать индивидуальные способности ученика.

Лантратова также подчеркнула, что в школах также следует внедрять практики, направленные на снижение стресса перед экзаменами и контрольными работами. Для этого можно проводить специальные тренинги для управления стрессом, а также консультации с психологом.

Ранее сообщалось, что единые государственные учебники по всем школьным предметам планируется ввести в России до 2029 года. Новые учебники по обществознанию появятся в 2026–2027 учебном году, это коснется 9–11-х классов.