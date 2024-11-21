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21 ноября, 22:00

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Москва стала важнейшим индустриальным и научным центр горной промышленности России

Москва стала важнейшим индустриальным и научным центр горной промышленности России

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Москва – это важнейший индустриальный и научный центр горной промышленности России. Такое заявление прозвучало сегодня в государственном геологическом музее имени Вернадского, где состоялось заседание Высшего горного совета, приуроченное к 25-летию ассоциации "Горнопромышленники России".

В столице самые современные наука и высшее образование для специалистов горной промышленности. В Москве разрабатывают технологии современные.

Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

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