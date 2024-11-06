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06 ноября, 19:45

Экономика

Новости часа: Москва производит 40% всей микроэлектроники в РФ

Новости часа: Москва производит 40% всей микроэлектроники в РФ

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Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москва производит 40% всей микроэлектроники в РФ, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

За 5 лет число сотрудников промышленного производства в Москве планируется увеличить до 850 тысяч, сообщили столичные власти.

Толщина снега в Москве уменьшилась на 3 сантиметра. По прогнозам синоптиков, к выходным он растает.

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