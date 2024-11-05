Новогодние елки будут стоить на 10–20% дороже в этом году

Новогодние елки в этом году обойдутся москвичам прилично дороже. По прогнозам экспертов, цены вырастут на 10–20%. В первую очередь это коснется премиальных зарубежных растений.

Российские деревья тоже подорожают. На цены влияют инфляция, рост цен на топливо, хранение и выращивание. Владельцы елочных магазинов считают, что в среднем праздничная елка будет стоить около 2,5 тысячи рублей.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.