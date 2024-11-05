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05 ноября, 12:45

Общество

Инфекционист рассказал о течении заболевания вирусом Коксаки

Инфекционист рассказал о течении заболевания вирусом Коксаки

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Некоторые больные могут тяжело переносить вирус Коксаки. Об этом рассказала инфекционист Андрей Поздняков.

Эксперт отметил, что у заболевших может подниматься высокая температура, появляться ломота и сыпь на теле. Однако Поздняков уточнил, что прогноз на выздоровление в большинстве случаев благоприятный.

Тем временем в РФ запустили горячую линию из-за случаев заболевания россиян вирусом Коксаки в Турции.

Кроме того, Гидрометцентр России сообщил что в ближайшую неделю в Москве не будет снега из-за потепления.

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