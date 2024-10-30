Всероссийский форум Службы крови пройдет в Москве 5 ноября

Фото: Агентство "Москва"/Александр Авилов

XVI Всероссийский форум Службы крови пройдет в Центре событий РБК 5 ноября. На мероприятии, организованном Федеральным медико-биологическим агентством, соберутся эксперты в области трансфузиологии, донорства и трансплантации из 89 регионов. Таким образом, площадка станет ведущим местом для обсуждения актуальных вопросов развития Службы крови.

Ключевыми темами форума станут модернизация Службы крови в новых регионах, независимость от поставок зарубежных препаратов, развитие Федерального регистра доноров костного мозга и другие вопросы совершенствования системы донорства в России.

Ожидается, что в форуме примут участие вице-премьер РФ Татьяна Голикова, зампред Совфеда Инна Святенко, глава Минпромторга Антон Алиханов, министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко, замминистра обороны Анна Цивилева, глава комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев и председатель Российского Красного Креста Павел Савчук. Также на площадке начнется масштабная донорская акция #ДавайВступай.Молодежь, которая охватит всю страну и объединит вузы, молодежные организации, представителей бизнеса, госкорпораций и госструктур.

Кроме того, на форуме запустят просветительский проект "Школа доноров". Его цель – собрать рекордное число молодых, активных и здоровых россиян, готовых вступить в донорское движение и Федеральный регистр доноров костного мозга.

После форума в Доме музыки пройдет церемония награждения победителей Конкурса профессионального мастерства среди учреждений Службы крови. Лучших выберут в таких номинациях, как "Регион – лидер донорского движения", "Лучший проект в области пропаганды и развития донорства среди молодежи" и других.

Ранее россиянам рассказали о приложении, которое умеет дистанционно определять группу крови. За его разработку отвечали специалисты из Первого МГМУ имени Сеченова. По словам создателей, приложение использует в своей работе возможности нейросетей.