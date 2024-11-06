Заммэра Максим Ликсутов рассказал, в чем особенность ОЭЗ "Технополис "Москва"

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов сообщил, что "Технополис "Москва" является лидером среди особых экономических зон России. Он отметил, что резиденты этой зоны получают значительные льготы, включая снижение налогов, что позволяет им быстрее развивать свой бизнес и занимать ведущие позиции на рынке.

Ликсутов также подчеркнул важность этой особой экономической зоны для импортозамещения и рассказал, что некоторые резиденты не только лидируют в России, но и играют значительную роль в международной торговле.

Большое интервью с заместителем мэра Максимом Ликсутовым выйдет в среду, 6 ноября, в эфире телеканала Москва 24.