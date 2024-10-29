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29 октября, 10:45

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"Город без окраин": Даниловский район

"Город без окраин": Даниловский район

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Оксана Чижова живет в Даниловском районе с трех лет. Тогда ее дом в 3-м Павловском переулке окружали деревянные бараки, а любимым развлечением детей были поиски клада, который, по легенде, спрятали в одном из дворов.

Героиня этого выпуска решила изучить архитектурные достопримечательности своего любимого района: квартал домов фабрики "Гознак", Хавско-Шаболовский жилмассив, дом-корабль, Даниловский рынок и Даниловский монастырь.

Подробнее – в программе "Город без окраин".

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