"Город без окраин": Даниловский район

Оксана Чижова живет в Даниловском районе с трех лет. Тогда ее дом в 3-м Павловском переулке окружали деревянные бараки, а любимым развлечением детей были поиски клада, который, по легенде, спрятали в одном из дворов.

Героиня этого выпуска решила изучить архитектурные достопримечательности своего любимого района: квартал домов фабрики "Гознак", Хавско-Шаболовский жилмассив, дом-корабль, Даниловский рынок и Даниловский монастырь.

Подробнее – в программе "Город без окраин".