Город выделил участок для строительства завода во Внукове

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Завод теплоизоляционных материалов появится в районе Внуково Новомосковского округа в рамках реализации масштабного инвестпроекта (МаИП). Город уже выделил для этих целей земельный участок, заявил заммэра по вопросам градостроительной политики и строительства Москвы Владимир Ефимов.

Вице-мэр напомнил, что с 2022 года инвесторы могут получить землю для расширения или создания производств по льготной ставке один рубль в год. С начала этого года уже заключили договоры аренды 23 участков общей площадью свыше 144 гектаров. Вложения в строительство завода во Внукове оцениваются в 1,2 миллиарда рублей, уточнил Ефимов.

Для реализации МаИП столица предоставила инвестору без торгов участок площадью 1,13 гектара на Интернациональной улице, рассказал глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман. По его словам, площадь будущего предприятия составит почти 9,1 тысячи квадратных метров. Договор аренды с компанией заключен на пять лет. За это время надо закончить строительство и наладить выпуск продукции, подчеркнул Гаман.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что новый завод будет в сутки выпускать до трех тысяч тонн теплоизоляционных материалов. После реализации проекта появятся 70 новых мест для трудоустройства.

Ранее сообщалось, что для развития промышленного потенциала Москвы привлекут более 210 миллиардов рублей. В разных районах появится свыше 820 тысяч "квадратов" промышленной недвижимости.

До 2029 года инвесторы возведут 16 новых объектов в обмен на льготу от города. При этом около половины могут ввести в эксплуатацию уже в следующем году.

Тем временем на севере Москвы открылся промышленный технопарк. Его площадь превышает 21 тысячу "квадратов". На территории технопарка размещены помещения для лабораторий, испытательные стенды и офисные блоки.