Промышленный технопарк появился по городской программе в Молжаниновском районе Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Промышленный технопарк ввели в эксплуатацию на севере Москвы в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда (МПТ), рассказал министр правительства столицы, глава городского департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Площадь объекта, расположенного в Молжаниновском районе САО, превышает 21 тысячу квадратных метров. На территории технопарка размещены помещения для лабораторий, а также испытательные стенды и офисные блоки. Создание этого технопарка способствовало появлению около 600 рабочих мест для специалистов высокотехнологичных отраслей промышленности, передает портал мэра и правительства столицы.

Данный промышленный технопарк стал третьим среди тех, что были введены в эксплуатацию в рамках реализации программы стимулирования создания МПТ с начала 2024 года. Его уже оснастили всей инженерной инфраструктурой, которая необходима для размещения производств и технологической деятельности.

Как отметил директор проектов группы компаний "ФСК" Павел Гончаров, этот технопарк стал первым промышленным объектом, который компании удалось реализовать в рамках программы стимулирования создания мест приложения труда. По его словам, этот объект отвечает современным трендам отрасли, а за счет особых проектных решений внутрь проходит много солнечного света, что способствует созданию более комфортной рабочей среды и сокращению потребления электроэнергии в светлое время дня. Вместе с тем для сотрудников в технопарке были созданы места для отдыха.

Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию было одобрено комитетом государственного строительного надзора Москвы.

"Технопарк построили на земельном участке площадью 3,4 гектара за 17 месяцев. Всего инспекторы комитета совместно со специалистами подведомственного Центра экспертиз провели шесть выездных проверок, в ходе которых оценили качество проведенных работ и используемых материалов", – рассказал председатель ведомства Антон Слободчиков.

Вместе с тем более 8,5 тысячи рабочих мест будет создано в южной части столицы в рамках программы МПТ. Девелоперы построят один торговый и пять офисных центров в Бирюлеве Восточном, Нагатинском Затоне и Нагорном в обмен на льготу от города.