"Мой район. Новости": соцвыплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Социальные выплаты проиндексируют в Москве на 5,5%. С 1 января минимальная пенсия с городской доплатой составит 25 тысяч 850 рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Также проиндексируют единовременные и ежемесячные выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями, студенческим семьям и другим категориям льготников.

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