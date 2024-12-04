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Новости

04 декабря, 17:15

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"Мой район. Новости": соцвыплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

"Мой район. Новости": соцвыплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Новости часа: Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире 4 декабря

Новости часа: на востоке Москвы привели в порядок жилые кварталы, скверы и бульвары

Новости часа: Собянин принял решение об индексации московских социальных выплат

Новости часа: Сергей Собянин утвердил индексацию социальных выплат в Москве

Сергей Собянин сообщил о росте туристического потока в Москву

Собянин: социальные выплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%

Собянин рассказал о благоустройстве жилых кварталов и скверов на востоке Москвы

Сергей Собянин ответит на вопросы москвичей в прямом эфире

Новости часа: более 250 тыс человек получают реабилитационную помощь в Москве ежегодно

Социальные выплаты проиндексируют в Москве на 5,5%. С 1 января минимальная пенсия с городской доплатой составит 25 тысяч 850 рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.

Также проиндексируют единовременные и ежемесячные выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями, студенческим семьям и другим категориям льготников.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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