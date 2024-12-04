04 декабря, 17:15Программы
"Мой район. Новости": соцвыплаты льготным категориям горожан будут увеличены на 5,5%
Социальные выплаты проиндексируют в Москве на 5,5%. С 1 января минимальная пенсия с городской доплатой составит 25 тысяч 850 рублей. Соответствующее постановление подписал Сергей Собянин.
Также проиндексируют единовременные и ежемесячные выплаты многодетным семьям, детям и родителям погибших военнослужащих, тем, кто воспитывает детей с ограниченными возможностями, студенческим семьям и другим категориям льготников.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".