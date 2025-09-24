00:40Транспорт
Работа аэропорта Саратова временно ограничена
Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий
Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.
Он подчеркнул, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.
Незадолго до этого аналогичные ограничения также были введены в аэропорту Волгограда. Сейчас обе воздушные гавани не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.
Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки 48 рейсов в аэропорту Шереметьево. Сотрудники ведомства проверят соблюдение прав пассажиров, в том числе предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.
"Московский патруль": аккумулятор моноколеса взорвался в аэропорту Домодедово