Работа аэропорта Саратова временно ограничена

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов введены в аэропорту Саратова. Об этом рассказал представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он подчеркнул, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Незадолго до этого аналогичные ограничения также были введены в аэропорту Волгограда. Сейчас обе воздушные гавани не принимают на посадку и не отправляют авиарейсы.

Ранее московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту задержки 48 рейсов в аэропорту Шереметьево. Сотрудники ведомства проверят соблюдение прав пассажиров, в том числе предоставление им услуг, предусмотренных федеральными авиационными правилами.