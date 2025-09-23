Ограничения сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска

Фото: Москва 24

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропортах Казани и Нижнекамска, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что ограничения были необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Об их введении стало известно в 06:42 по московскому времени. Воздушные гавани не принимали и не выпускали самолеты.

Аналогичные меры действовали в московском аэропорту Шереметьево из-за угрозы атак БПЛА. Позже ограничения были сняты, аэропорт начал восстанавливать график полетов.

Кроме того, работу приостанавливали аэропорты Саратова и Самары. К настоящему моменту ограничения отменены.

