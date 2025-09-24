Расписание может измениться в аэропорту Краснодара из-за ограничений

Фото: ТАСС/Роман Соколов

Представитель Росавиации Артем Кореняко предупредил о возможных изменениях в графике вылета и прилета рейсов в аэропорту Краснодара.

По его словам, это связано с временными ограничениями, которые вводились сразу в нескольких районах Краснодарского края. Данные меры повлияли на использование трасс для выполнения рейсов в Краснодар и из него.

"Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это приоритет", – напомнил Кореняко в своем телеграм-канале.

В течение последних суток работу также приостанавливали авиагавани Геленджика, Самары, Оренбурга, Волгограда, Саратова, Сочи, Уфы.

При этом 17 сентября был выполнен первый с 2022 года регулярный рейс Москва – Краснодар. Время в пути до аэропорта столицы Кубани составило около четырех часов. Рейс выполнила авиакомпания "Аэрофлот". Практически все кресла в салоне самолета были заняты.

