Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до 12

Фото: телеграм-канал "Андрей Кравченко Глава города-героя Новороссийска"

Число пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск выросло до 12 человек. Об этом сообщила заместитель губернатора Краснодарского края Анна Минькова в своем телеграм-канале.

Она заявила, что 2 пострадавших погибли на месте происшествия. Еще 9 человек были доставлены в Новороссийскую больницу, из них 2 находятся в тяжелом состоянии. В связи с этим их планируют направить в Краевую клиническую больницу № 1. Помимо этого, 3 гражданам, которые получили ранения, была оказана амбулаторная помощь.

Вместе с тем в Туапсе в районную больницу доставлены 2 человека, в том числе подросток. Они находятся в состоянии средней степени тяжести.

Минькова подчеркнула, что в настоящее время пострадавшим оказывается необходимая медпомощь. По ее словам, все медучреждения функционируют в штатном режиме. Замгубернатора региона уточнила, что ситуация находится на контроле Минздрава Краснодарского края.

Центр Новороссийска был атакован украинскими военнослужащими с помощью БПЛА днем 24 сентября. В связи с этим в городе был введен режим ЧС.

После атаки повреждения получили 7 жилых домов, 1 гостиница и 20 машин, 3 из которых полностью сгорели. Кроме того, ущерб был нанесен офису Каспийского трубопроводного консорциума. Также загорелась кровля жилого дома на улице Шевченко. Спустя время пожар удалось потушить.

К настоящему времени угроза атаки беспилотников и безэкипажных катеров (БЭК) в Новороссийске отменена. Мэр города Андрей Кравченко поблагодарил военных за выполнение поставленных задач, а также спасателей, силовиков и всех тех, кто помогал эвакуировать пострадавших. Он также напомнил, что на базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения.