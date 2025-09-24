Число пострадавших при атаке ВСУ на Новороссийск выросло до 11

Фото: телеграм-канал "Осташко! Важное"

Количество пострадавших при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Новороссийск увеличилось до 11 человек, сообщил в своем телеграм-канале глава города Андрей Кравченко.

Он уточнил, что состояние двоих оценивается как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней степени тяжести, а пятеро – в легком.

"Восемь пострадавших находятся в стационаре под наблюдением, трое от госпитализации отказались", – добавил Кравченко, уточнив, что среди пострадавших и погибших нет детей.

Мэр Новороссийска также подчеркнул, что в настоящее время оперативные службы продолжают работать над устранением всех последствий украинской атаки. Их действия контролирует городской оперштаб.

"Экстренные службы, сотрудники правоохранительных органов, представители администрации находятся на месте", – указал Кравченко.

Кроме того, глава города сообщил о ликвидации пожара, который возник в жилом доме на улице Шевченко. Сейчас проводится осмотр территории. По словам мэра, после завершения всех оперативных мероприятий специалисты начнут поквартирный обход для определения ущерба.

Также он пообещал оказать всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим. Кравченко напомнил, что на базе Технико-экономического лицея развернут стационарный пункт временного размещения.

В свою очередь, оперштаб Краснодарского края сообщил о двух пострадавших в результате украинской атаки на Туапсе. Их доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. При этом один из них является несовершеннолетним. Повреждений инфраструктуры в городе не выявлено.

ВСУ атаковали центр Новороссийска с помощью дронов днем 24 сентября. Местные власти ввели в городе режим ЧС.

В результате атаки погибли два человека. Также были повреждены семь жилых домов, здание гостиницы и двадцать машин, три из которых полностью сгорели. Повреждения были выявлены и в офисе Каспийского трубопроводного консорциума. В результате два сотрудника пострадали и были госпитализированы.

К настоящему времени угроза атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК) в Новороссийске отменена. Кравченко поблагодарил военных за выполнение поставленных задач, а также спасателей, силовиков и всех тех, кто помогал эвакуировать пострадавших.

