Фото: телеграм-канал "Мария Захарова"

Удар Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Каспийскому трубопроводному консорциуму в Новороссийске является сигналом для Евросоюза (ЕС), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

"Пусть не удивляются, что Банковая (улица, где расположена администрация президента Украины Владимира Зеленского. – Прим. ред.) будет оттачивать террористические навыки все больше и по их (Европейского союза. – Прим. ред.) аэродромам, нефтехранилищам и газопроводам", – цитирует ее РИА Новости.

Дипломат также обратила внимание, что Киев бьет по гражданской инфраструктуре, энергетическим объектам и аэропортам.

Офис Каспийского трубопроводного консорциума оказался поврежден в результате атаки украинских БПЛА днем 24 сентября. Двое сотрудников получили ранения. Из-за ЧП в Новороссийске объявили режим чрезвычайной ситуации.

При падении обломков дронов были повреждены семь домов, включая гостиницу, а также двадцать машин, три из которых сгорели полностью.

В результате удара ВСУ погибли два человека, еще 11 пострадали.

