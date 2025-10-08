В России начали подготовку изменений в закон об ОСАГО

В России начали подготовку закона, который изменит порядок ремонта автомобилей по ОСАГО после ДТП. Решение по поправкам может быть принято в ближайшие месяцы.

Если изменения вступят в силу, выплата по страховке станет двухэтапной. Сначала автовладелец получит часть средств, отремонтирует машину и предоставит документы о расходах, а затем страховая компенсирует сумму износа. Также предлагается разрешить ремонт не только на станциях, партнерах страховщика, но и в любых ремонтных организациях по выбору водителя.

