Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 октября, 16:30

Происшествия

Новости мира: аэропорт Амстердама задержал более 150 рейсов из-за непогоды

Новости мира: аэропорт Амстердама задержал более 150 рейсов из-за непогоды

Новости регионов: пожар охватил административное здание в Нижегородской области

Авария с участием нескольких машин произошла на внутренней стороне МКАД

Новости регионов: автобус с пассажирами врезался в бетонный забор в Минске

Мужчину отправили под арест за попытку похищения девочки в Балашихе

Новости мира: число погибших при обрушении школы в Индонезии выросло до 14 человек

Сильные ливни вызвали наводнения в городах Ирана

Новости мира: мэрию Лос-Анджелеса эвакуировали после попытки въезда на автомобиле

Новости регионов: двое детей оказались в ловушке на склоне Никольской сопки на Камчатке

Российских туристов призвали соблюдать осторожность в Марокко на фоне протестов

В Нидерландах из-за мощного шторма объявлен транспортный коллапс. Аэропорт Амстердама задержал более 150 рейсов, а в прибрежных районах скорость ветра достигает 100 километров в час.

В Судане произошло одно из сильнейших наводнений в современной истории – Нил вышел из берегов. Дороги затопило вместе с автомобилями. Вода хлынула в дома, заливало прямо через окна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
происшествияпогодаза рубежомвидеоАлина ГилеваЮлия Неклесова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика