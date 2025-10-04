Новости мира: аэропорт Амстердама задержал более 150 рейсов из-за непогоды

В Нидерландах из-за мощного шторма объявлен транспортный коллапс. Аэропорт Амстердама задержал более 150 рейсов, а в прибрежных районах скорость ветра достигает 100 километров в час.

В Судане произошло одно из сильнейших наводнений в современной истории – Нил вышел из берегов. Дороги затопило вместе с автомобилями. Вода хлынула в дома, заливало прямо через окна.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.