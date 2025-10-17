Взрывное устройство обнаружено в багаже пассажира в аэропорту Кишинева

Фото: ТАСС/Вадим Денисов

Взрывное устройство найдено в багаже у одного из пассажиров в аэропорту Кишинева. После этого в гавани объявили эвакуацию людей, сообщает портал Index со ссылкой на полицию.

По информации издания, устройство нашли в ходе сканирования багажа гражданина Албании, который должен был лететь в Милан. После случившегося он скрылся. В настоящее время правоохранительные органы разыскивают мужчину.

Ранее в Великобритании, в городе Суиндон, произошел взрыв на складе в промышленной зоне. Правоохранители эвакуировали жителей районов, которые расположены рядом с промзоной, а также призвали людей закрыть окна и не приближаться к месту инцидента из соображений безопасности.

Очевидцы рассказали, что в момент взрыва ощущалось, как затряслись дома.

Кроме того, взрыв прогремел на улице Пилестредет в столице Норвегии Осло. Там были обнаружены взрывные устройства, одно из которых сдетонировало. Официальной информации о возможных пострадавших не поступало. Также не уточнялось, о каких именно взрывных устройствах идет речь.

