Столичный суд вновь оштрафовал TikTok и Apple

Таганский районный суд Москвы оштрафовал компанию Apple Distribution International Ltd.и TikTok Pte. Ltd, сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции столицы.

Компания Apple признана виновной по статье о нарушении порядка ограничения доступа к информации, доступ к которой должен быть ограничен в соответствии с российскими законами. Судом назначено административное наказание в виде штрафа в размере 3,5 миллиона рублей.

TikТok также признан виновным в нарушении по статье о неисполнении обязанностей владельцем социальной сети. Размер штрафа – 7 миллионов рублей.

Ранее с Apple взыскали штраф за пропаганду ЛГБТ (движение признано экстремистским и запрещено в РФ). По каждому из трех протоколов суд назначил выплаты в размере 2,5 миллиона рублей.

Кроме того, суд оштрафовал компанию Google LLC на 7,1 миллиона рублей. Ее признали виновной по статье о неисполнении обязанностей, предусмотренных законодательством о деятельности иностранных лиц в интернете.

