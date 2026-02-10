Форма поиска по сайту

10 февраля, 12:54

Общество

Кириенко заявил, что анекдот про детей генерала уже неактуален для России

Фото: ТАСС/Данил Киселев

Советский анекдот про "детей генерала" на госслужбе уже неактуален для России. Об этом заявил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко на пленарной сессии "Госуправление XXI века: между скоростью и смыслом" в рамках Международного конгресса государственного управления.

Он отметил, что во время запуска первого конкурса "Лидеры России" в 2017 году многие вспоминали анекдот: "Может ли сын полковника стать генералом?" Ответ был: "Нет, не может, потому что у генерала есть свои дети".

По словам Кириенко, данный анекдот стал антиподом, от которого все начало двигаться. Он добавил, что сейчас в стране открытая система – все желающие могут отправить заявку на конкурсы и пойти на учебу в школы мэров и губернаторов.

Ранее Владимир Путин поддержал смягчение квалификационных требований при приеме бойцов СВО на госслужбу. Такое предложение озвучил губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей Игорь Бабушкин.

Он добавил, что в настоящее время существует множество предложений по обучению, профпереподготовке и трудоустройству участников СВО. Кроме того, есть большое количество вакансий.

