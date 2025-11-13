Путин поддержал смягчение требований при приеме бойцов СВО на госслужбу

Фото: ТАСС/Гавриил Григоров

Владимир Путин поддержал смягчение квалификационных требований при приеме бойцов СВО на госслужбу. Соответствующее предложение на встрече с президентом РФ озвучил губернатор Астраханской области, председатель комиссии Госсовета по вопросам поддержки ветеранов боевых действий и членов их семей Игорь Бабушкин.

Глава региона указал, что у бойцов спецоперации при устройстве на работу возникают трудности, связанные с отсутствием опыта государственной или муниципальной службы. Именно поэтому Бабушкин призвал более гибко подойти к улучшению данного механизма.

"Согласен", – заявил глава государства в ответ на это предложение.

Губернатор добавил, что в настоящее время существует множество предложений по обучению, профпереподготовке и трудоустройству участников СВО. Кроме того, есть большое количество вакансий. Однако, по словам Бабушкина, выбрать и подобрать необходимую работу бойцам бывает непросто из-за нехватки образования или квалификации, а также по причине наличия посттравматического синдрома или инвалидности.

Ранее генпрокурор РФ Александр Гуцан назвал необходимым создание отдела по надзору за соблюдением прав бойцов СВО. Особое внимание, по его словам, должно уделяться пресечению злоупотреблений должностных лиц и законности расходования бюджетных средств. Военным прокурорам было поручено реализовать действенный контроль за органами военного управления, воинскими частями и учреждениями.