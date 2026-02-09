Форма поиска по сайту

09 февраля, 08:14

Политика

Посол РФ заявил о помощи Украине в подготовке диверсий со стороны Британии

Фото: AP Photo/Vadim Ghirda

Специалисты из Великобритании помогают Украине планировать и проводить диверсии против России. Об этом в беседе с РИА Новости заявил российский посол в Лондоне Андрей Келин.

Так он прокомментировал информацию о присутствии на украинской территории кадровых офицеров британской армии.

Дипломат уточнил, что в зоне спецоперации есть наемники из Британии. Они, по его словам, не только принимают участие в боях, но и передают украинским военнослужащим опыт и знания, полученные в королевской армии.

Как указал собеседник агентства, британцы попадают в зону СВО преимущественно по собственной воле, вдохновившись риторикой местных СМИ и слишком буквально восприняв сигнал правительства о необходимости оказания Украине всесторонней поддержки.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что в ходе переговоров по урегулированию конфликта Киев может схитрить в вопросе размещения иностранных войск на своей территории.

По мнению эксперта, если Украина получит надежные гарантии безопасности, то формального ввода зарубежных войск может не потребоваться. Вместо этого Украина сможет постоянно приглашать войска Запада для участия в учениях, которые могут проводиться круглый год.

Путин заявил, что пока не видит готовности Украины к миру

