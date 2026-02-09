ТАСС: личность стрелявшего в генерала Алексеева установили за несколько часов

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Силовики установили личность стрелявшего в генерал-лейтенанта Владимира Алексеева за несколько часов, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

По данным СМИ, исполнитель и его пособники были установлены в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Правоохранители выяснили, что стрелявший позднее вылетел в ОАЭ. После этого началось взаимодействие с партнерами.

Покушение на Алексеева произошло 6 февраля в Москве – неизвестный открыл огонь по военнослужащему в жилом доме на Волоколамском шоссе и скрылся.

Пострадавший был доставлен в больницу. По информации СМИ, его состояние оценивается как тяжелое, но стабильное. Возбуждено уголовное дело, столичная прокуратура взяла расследование на контроль.

Позднее непосредственный исполнитель покушения был задержан в Дубае и экстрадирован в Россию. В Москве также задержали одного из его пособников, оба арестованы. Еще одна предполагаемая соучастница, согласно данным следствия, выехала на Украину.

В настоящий момент задержанные по делу о покушении Любомир Корба и Виктор Васин признали вину. По информации ФСБ, Корба дождался появления Алексеева на лифтовой площадке и выстрелил четыре раза. Он изъял пистолет из схрона в Подмосковье, заложенный украинскими спецслужбами.

