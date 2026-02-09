Форма поиска по сайту

09 февраля, 09:51

Город

В Москве отремонтируют почти 16 тысяч подъездов жилых домов в 2026 году

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

В Москве отремонтируют 15,7 тысячи подъездов жилых домов в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

Заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков отметил, что содержание подъездов в хорошем состоянии находится на особом контроле. В связи с этим в городе существует единый подход к проведению ремонта в домах.

В частности, обязателен косметический ремонт, в том числе покраска входных групп, потолков и стен. Помимо этого, специалисты прячут в специальные отсеки проводку, приводят в порядок теплоизоляцию трубопроводов, почтовые ящики, ступени, перила и другие поврежденные элементы.
 
При необходимости обновляются оконные и дверные блоки в холлах и тамбурах, перил и ступеней, а также заменяются таблички с номерами этажей и осветительные приборы. О датах проведения ремонта жильцов оповещают заранее. Кроме того, горожане могут ознакомиться с этими сведениями на стендах и в местах общего пользования.

В этом году в Москве в рамках региональной программы капитального ремонта многоквартирных домов планируется обновление свыше 5,5 тысячи лифтов. Больше всего новых подъемников установят в Юго-Западном административном округе – 816. Еще 764 и 672 появятся в Южном и Восточном округах соответственно.

"Миллион вопросов": юрист рассказала, как добиться замены шумного лифта в доме

