Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 апреля, 14:38

Общество

Ежи проснулись в Подмосковье после зимней спячки

Фото: 123RF.com/enigmaart

Ежи проснулись после зимней спячки в Московской области. Животные вернулись к активной жизни, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

"С приходом устойчивого весеннего тепла колючие обитатели лесов, парков и дачных участков уже покинули свои убежища и приступили к поиску пищи", – говорится в сообщении.

В Подмосковье обитают обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский) виды ежей. Их можно встретить в лиственных и смешанных лесах, кустарниковых зарослях, сельскохозяйственных угодьях, а также на придомовых территориях и в садовых товариществах.

В ведомстве призвали соблюдать осторожность при встречах с дикими животными, не брать ежей в руки и не пытаться их погладить, так как те могут быть переносчиками заболеваний. Также не следует использовать фотовспышку при съемке – это может спровоцировать стресс у животного.

Ранее россиян призвали выгуливать собак на поводке из-за пробуждения диких животных. Жертвами подобных нападений становятся, например, ежи, белки, молодые бобры. Домашние животные, в свою очередь, тоже подвергаются опасности – травмами может закончиться встреча со взрослым лосем или кабаном.

Читайте также


животныеобщество

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика