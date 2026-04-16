Ежи проснулись в Подмосковье после зимней спячки

Ежи проснулись после зимней спячки в Московской области. Животные вернулись к активной жизни, рассказали в пресс-службе министерства экологии и природопользования региона.

"С приходом устойчивого весеннего тепла колючие обитатели лесов, парков и дачных участков уже покинули свои убежища и приступили к поиску пищи", – говорится в сообщении.

В Подмосковье обитают обыкновенный (среднерусский) и южный (дунайский) виды ежей. Их можно встретить в лиственных и смешанных лесах, кустарниковых зарослях, сельскохозяйственных угодьях, а также на придомовых территориях и в садовых товариществах.

В ведомстве призвали соблюдать осторожность при встречах с дикими животными, не брать ежей в руки и не пытаться их погладить, так как те могут быть переносчиками заболеваний. Также не следует использовать фотовспышку при съемке – это может спровоцировать стресс у животного.

Ранее россиян призвали выгуливать собак на поводке из-за пробуждения диких животных. Жертвами подобных нападений становятся, например, ежи, белки, молодые бобры. Домашние животные, в свою очередь, тоже подвергаются опасности – травмами может закончиться встреча со взрослым лосем или кабаном.