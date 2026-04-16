16 апреля, 14:36

Город

Два фонтана подготовили к новому сезону в парке Северного речного вокзала

Фото: Агентство "Москва"/Дмитрий Белицкий

Два фонтана подготовили к новому сезону, который начнется в конце апреля, в парке Северного речного вокзала в Москве. Их расконсервировали и промыли, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сооружения выполнены в классическом стиле, их дно облицовано гранитом трех цветов, вершину каждого фонтана венчает скульптурная композиция лебедя-кликуна", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы выполнили сотрудники коммунальных служб. В них также участвовали поливомоечная машина и аппарат высокого давления. При помощи моющих средств специалисты очистили чаши сооружений, скульптуры и основания, на которых они установлены. После этого они промыли фонтаны водой.

Перед запуском сооружений будут проверены техническое состояние, конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

14 апреля специалисты приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона в Москве. Они привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, осмотрели системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.

Перед запуском будут проведены регулировка форсунок и проверка ламп внешней подсветки. При необходимости мастера отремонтируют облицовку чаш и парапетов.

Специалисты начали промывать элементы фонтанов на ВДНХ

Читайте также


Главное

Почему в России растет число одиноких людей

Особенно остро тенденцию ощущают жители Сибири и Дальнего Востока

В ГД это связали с разрушением института семьи

Читать
закрыть

Реальна ли аллергия на работу?

Речь о "синдроме больного здания": впервые этот термин появился в докладах ВОЗ еще в 1980-х

Однако такая реакция может возникать и из-за психологических проблем

Читать
закрыть

Где аллергикам переждать цветение березы?

Врачи советуют сменить климатическую зону во время пика пыления

Удачными вариантами станут в том числе Сочи, Геленджик, Анапа и Крым

Читать
закрыть

Россиянки начали перепродавать подаренные ухажерами букеты

Многие признаются, что на вырученные деньги могут оплатить коммуналку или закрыть кредит

Перепродажа букета может быть эмоциональной и психологической защитой девушки

Читать
закрыть

Чем заняться на "Библионочи" в Москве 18 апреля

Тема всех мероприятий в этом году: "Единство народов – сила России!"

Библиотеки и культурные центры проведут сотни мероприятий, включая спектакли, кинопоказы и не только

Читать
закрыть

В России может появиться регистр привитых и отказавшихся от вакцинации

Попадание в регистр не повлечет никаких негативных последствий, подчеркнули в Минздраве

Врачи напомнили, что благодаря прививкам человечество, например, сумело победить оспу

Читать
закрыть

Почему молодежь путешествует на последние деньги?

В Сети продвигают новый тренд: потратить почти все деньги на поездки, не задумываясь о будущем

Эксперты предупреждают, что такой взгляд на жизнь опасен по многим причинам

Читать
закрыть

Вызывает ли COVID-19 приступы аллергии?

Москвичи, которые никогда не страдали аллергией, начали жаловаться на появившиеся после COVID-19 симптомы

Врачи предполагают, что постковидные проявления маскируются под аллергию

Читать
закрыть

