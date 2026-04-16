Два фонтана подготовили к новому сезону в парке Северного речного вокзала

Два фонтана подготовили к новому сезону, который начнется в конце апреля, в парке Северного речного вокзала в Москве. Их расконсервировали и промыли, сообщила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства.

"Сооружения выполнены в классическом стиле, их дно облицовано гранитом трех цветов, вершину каждого фонтана венчает скульптурная композиция лебедя-кликуна", – рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Работы выполнили сотрудники коммунальных служб. В них также участвовали поливомоечная машина и аппарат высокого давления. При помощи моющих средств специалисты очистили чаши сооружений, скульптуры и основания, на которых они установлены. После этого они промыли фонтаны водой.

Перед запуском сооружений будут проверены техническое состояние, конструкции в подземных коллекторах, гидравлика, насосное оборудование и струеобразующие элементы.

14 апреля специалисты приступили к финальному этапу подготовки фонтанов к открытию сезона в Москве. Они привели в порядок насосное оборудование, фильтры и струеобразующие элементы, осмотрели системы вентиляции и отопления помещений насосных станций.

Перед запуском будут проведены регулировка форсунок и проверка ламп внешней подсветки. При необходимости мастера отремонтируют облицовку чаш и парапетов.

