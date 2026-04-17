Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17 апреля, 10:02

Экономика
Главная / Новости /

Эксперт Миролюбов: чашка кофе будет стоить 1 000 рублей через 4–5 лет

Эксперт рассказал, когда чашка кофе будет стоить 1 000 рублей

Фото: depositphotos/vitplus

Одна чашка кофе в России будет стоить 1 000 рублей уже через 4–5 лет, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на экономического аналитика Дениса Миролюбова.

По словам эксперта, рынок "уходит" в режим дефицита, а не просто инфляции. Ключевые факторы для роста цен находятся не внутри России – это происходит из-за падения урожая в Бразилии и Вьетнаме на фоне засухи.

"В результате это приводит к падению производства и отражается на мировых ценах. Отдельно стоит учитывать внутренние издержки кофеен: аренду, зарплаты и налоги. Даже при стабилизации цен на сырье конечная цена чашки продолжит расти", – сказал Миролюбов.

Кроме того, рост цен приведет к сжиманию рынка кофеен – кто-то из клиентов перейдет на домашний кофе либо на более дешевые альтернативы. Трафик посетителей будет снижаться, а "слабые" заведения закроются. Выживут лишь сети и "сильные" точки с лояльной аудиторией, уверен эксперт.

"Но даже они будут вынуждены адаптироваться: ухудшать себестоимость, менять меню и поднимать цены. В итоге кофе из повседневной привычки превратится в эпизодическую покупку", – добавил он.

Из данных Росстата следует, что натуральный зерновой кофе в России за год подорожал на 25–29%. При этом спрос на напитки из него снизился на 14–21%.

До этого маркетолог Игорь Качалов в беседе с Москвой 24 рассказывал, что стоимость чашки кофе, приготовленного дома, значительно ниже ее стоимости в кофейне. По его словам, чашка кофе из кофейни обойдется в 10 раз дороже, чем домашний кофе.

Итальянский эксперт назвал главные критерии идеального кофе

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика