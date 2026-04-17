Эксперт Миролюбов: чашка кофе будет стоить 1 000 рублей через 4–5 лет

17 апреля, 10:02Экономика
Одна чашка кофе в России будет стоить 1 000 рублей уже через 4–5 лет, сообщает издание "Абзац" со ссылкой на экономического аналитика Дениса Миролюбова.
По словам эксперта, рынок "уходит" в режим дефицита, а не просто инфляции. Ключевые факторы для роста цен находятся не внутри России – это происходит из-за падения урожая в Бразилии и Вьетнаме на фоне засухи.
"В результате это приводит к падению производства и отражается на мировых ценах. Отдельно стоит учитывать внутренние издержки кофеен: аренду, зарплаты и налоги. Даже при стабилизации цен на сырье конечная цена чашки продолжит расти", – сказал Миролюбов.
Кроме того, рост цен приведет к сжиманию рынка кофеен – кто-то из клиентов перейдет на домашний кофе либо на более дешевые альтернативы. Трафик посетителей будет снижаться, а "слабые" заведения закроются. Выживут лишь сети и "сильные" точки с лояльной аудиторией, уверен эксперт.
"Но даже они будут вынуждены адаптироваться: ухудшать себестоимость, менять меню и поднимать цены. В итоге кофе из повседневной привычки превратится в эпизодическую покупку", – добавил он.
Из данных Росстата следует, что натуральный зерновой кофе в России за год подорожал на 25–29%. При этом спрос на напитки из него снизился на 14–21%.
До этого маркетолог Игорь Качалов в беседе с Москвой 24 рассказывал, что стоимость чашки кофе, приготовленного дома, значительно ниже ее стоимости в кофейне. По его словам, чашка кофе из кофейни обойдется в 10 раз дороже, чем домашний кофе.
