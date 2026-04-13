Bloomberg: фисташки рекордно подорожали в Иране на фоне конфликта на Ближнем Востоке

13 апреля, 14:23

Фисташки рекордно подорожали в Иране на фоне конфликта на Ближнем Востоке

Цены на фисташки в Иране достигли восьмилетнего максимума. Это произошло на фоне конфликта на Ближнем Востоке, который нарушил глобальные цепочки поставок важных видов топлива и удобрений, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Bloomberg.

Как подчеркнуло агентство, Иран стоит на втором месте в мире по производству данного продукта. Фисташки используют в качестве самостоятельной закуски и ингредиента для мороженого, шоколада и напитков.

Аналитик рынка орехов Ник Мосс отметил, что торговля фисташками в Иране осложнялась санкциями и геополитическими противоречиями еще до конфликта. В прошлом году урожай оказался меньше, чем планировалось, а в январе подавление гражданских беспорядков привело к нарушениям коммуникаций, что затруднило координацию экспорта.

Эксперт добавил, что конфликт усугубил ситуацию и спровоцировал сокращение поставок фисташек.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился после ударов США и Израиля по Ирану, которые произошли в конце февраля. В ответ Тегеран ударил по еврейскому государству и американским военным базам в регионе.

Переговоры США и Ирана стартовали 11 апреля в пакистанском Исламабаде. Они продлились около 14 часов, однако по итогам обсуждений между сторонами по-прежнему осталось множество разногласий.

В рамках переговоров стороны обсуждали Ормузский пролив, ядерную тематику, снятие санкций, выплату репараций и окончательное завершение конфликта в регионе.

