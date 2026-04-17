Собянин рассказал, как преобразятся школьные территории к новому учебному году

Современные и комфортные зоны для отдыха в рамках программы "Моя школа" появятся на школьных территориях столицы к новому учебному году, рассказал в MAX Сергей Собянин.

"Такие пространства не только безопасны, но и многофункциональны – дети должны проводить время на свежем воздухе с интересом и пользой. Развитие образовательной инфраструктуры – одна из задач нацпроекта "Молодежь и дети", – указал мэр Москвы.

Собственная инфраструктура появится возле каждого школьного здания, в зависимости от возраста обучающихся здесь учеников. Например, для начальных и основных классов в столице обустроят порядка 200 игровых площадок с досками для рисования мелом, подвесными мостиками, качалками-балансирами, скамейками, игровыми и развивающими комплексами.

Для учеников с 1-го по 4-й класс организуют зоны для развивающих спортивных игр. В целом для учеников московских школ возведут 515 спортплощадок, включая футбольные поля, беговые дорожки, площадки для баскетбола, волейбола, футбола, настольного тенниса, гимнастики и зоны для сдачи ГТО.

"Около некоторых зданий создадим учебно-опытные зоны с грядками – ребята смогут изучать растения и основы огородничества. Также обновим освещение, установим видеонаблюдение, заменим покрытие проезжей части и тротуаров, при необходимости сделаем дополнительные дорожки, разобьем газоны и высадим деревья", – отметил Собянин.

Ранее Собянин рассказал, что Щербинке открыли новый детский сад. Мэр отметил, что это уже 170-й объект образования в ТиНАО, который был построен после присоединения новых округов в 2012 году.

Градоначальник уточнил, что в новом здании детского сада создана комфортная и безопасная образовательная среда для 150 воспитанников, а обучение организовано по программе "От рождения до школы".

