Путин заявил о снижении уровня младенческой смертности в России

Уровень младенческой смертности в России упал до абсолютного минимума в истории страны. Об этом заявил Владимир Путин в приветствии участникам заседания коллегии Минздрава, которое зачитала вице-премьер Татьяна Голикова.

По словам российского лидера, в государстве сформировали комплексную систему приоритетного оказания медицинской, психологической помощи и реабилитации участников спецоперации.

Ранее Голикова сообщила, что в России удается сохранять уровень рождаемости, несмотря на общемировые тенденции. Например, прирост показали 18 регионов.

Она отметила, что высокие положительные показатели зафиксированы в Севастополе, Крыму, Ямало-Ненецком автономном округе, Ленинградской, Калининградской и Рязанской областях.

При этом в прошлом году число многодетных семей в России достигло почти 3 миллионов. В них воспитываются около 9,5 миллиона детей. Премьер-министр Михаил Мишустин подчеркнул, что многодетные родители должны продолжать получать внимание, заботу и помощь в решении повседневных вопросов.

