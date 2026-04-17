Москвичи могут решить бытовые задачи и спланировать досуг на портале mos.ru

Цифровые сервисы mos.ru позволяют москвичам сдавать вещи на переработку, записываться в секции и на экскурсии, а также планировать визит к ветеринару с питомцем. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий рассказали, что услуги портала подойдут как для решения бытовых вопросов, так и для организации досуга.

Например, избавиться от невостребованных предметов после ремонта помогает сервис "Вывоз ненужных вещей". Специалисты забирают крупногабаритную технику, мебель, электронику и изделия из металла, после чего отправляют их на экологичную переработку или утилизацию. Также можно бесплатно передать одежду и обувь в социальные центры.

Получить услугу вывоза ненужных вещей могут все горожане в возрасте от 18 лет с полной или стандартной учетной записью. В заявке необходимо указать количество предметов. Некоторые объекты вывозятся платно. В этом случае квитанцию можно оплатить через сервис "Мои платежи" непосредственно на портале. Также принести невостребованные предметы можно лично в экоточки.

Чтобы присоединиться к бесплатной спортивной секции, можно обратиться к сервису "Московский спорт". Также раздел позволяет записать ребенка на тестирование, подобрать тренера и узнать об городских мероприятиях.

Также организовать активный отдых поможет суперсервис "Запись в кружки, секции и школы искусств". Там можно выбрать не только спортивные кружки, но и творческие – по фотографии, рисованию, рукоделию, лепке.

Хозяева питомцев могут обратиться к сервису "Запись к ветеринарному врачу" и запланировать визит в государственную ветклинику, а также получить онлайн-консультацию или вызвать специалиста на дом.

Портал mos.ru предлагает и сервис "В парк с собакой". Там собрана информация о правилах выгула питомцев, а также есть список площадок, на которых они могут находиться без поводка и намордника. Всего в Москве свыше 700 таких мест.

Чтобы посетить культурные мероприятия, можно приобрести билеты в сервисе "Мосбилет". Там есть афиши всех событий, которые проходят в театрах, выставочных и концертных залах, музеях. Предлагаются также персональные рекомендации.

Для организации маршрута по интересным местам достаточно воспользоваться сервисом "Узнай Москву". В нем собраны более 300 предложений. Это интерактивный гид с описанием 2,4 тысячи построек, более 700 памятников, 400 музеев. Также там есть информация о 330 знаковых для истории города личностях.

А выбрать книгу можно в сервисе "Библиотеки Москвы". Он позволяет найти ближайшую читальню и даже продлевать срок возврата книги. Есть там и рекомендации с персональными подборками.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти планируют продолжать развитие "Московской электронной школы" (МЭШ), которая является незаменимым помощником более чем 3 миллионов учителей, учащихся и родителей.

Электронная библиотека платформы регулярно пополняется новыми образовательными материалами и становится более удобной для пользователей. Например, теперь сервис предлагает персональные рекомендации, основанные на расписании уроков.

