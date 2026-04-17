52% россиян поддержали идею проведения ДНК-теста на отцовство в роддоме

Свыше половины россиян (52%) поддержали введение ДНК-тестирования на отцовство в роддоме при наличии добровольного согласия обоих родителей. Об этом свидетельствуют результаты исследования аналитического центра ВЦИОМ.

При этом 68% респондентов заявили о личной готовности пройти ДНК-тест в случае рождения ребенка. Этот показатель практически одинаково высок как среди мужчин (70%), так и женщин (67%).

Кроме того, 61% участников опроса заявили, что мужчина, узнавший о том, что воспитывает не своего биологического ребенка, должен продолжать участвовать в его жизни.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что запрет на аборты не введут в России, поскольку государство не может запрещать то, что касается частной жизни. Она указывала, что этот выбор делается женщиной, а власти, церковь, общество и медики должны сделать все, чтобы отговорить ее от этого шага.

