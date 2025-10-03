Форма поиска по сайту

03 октября, 04:59

Происшествия

Мужчина провалился в открытый колодец в Подмосковье

Фото: телеграм-канал "ГКУ МО "Мособлпожспас""

Сотрудники ГКУ Московской области "Мособлпожспас" спасли мужчину, который провалился в канализационный колодец в муниципальном округе Чехов. Об этом сообщила пресс-служба организации.

Спасатели узнали о случившемся от беременной жены пострадавшего, которая позвонила по номеру службы 112. Она рассказала, что ее 52-летний муж, возвращаясь с работы, провалился в открытый канализационный колодец глубиной 3,5 метра.

По словам мужчины, при падении его телефон разбился, однако он успел позвонить жене, находящейся в другом городе. После этого она обратилась за помощью.

Прибывшие на место происшествия специалисты обнаружили пострадавшего и с помощью своего оборудования успешно достали мужчину из колодца. Его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее житель Нижнего Новгорода провалился в 10-метровую яму по пути на работу. Спасатели вытащили мужчину и направили к врачам. Медики диагностировали у него ушиб.

