20 марта, 07:18

Астроном Алексеев: ближайшие дни станут последними для наблюдения северного сияния

Ближайшие дни, возможно, станут последним удобным случаем наблюдать полярные сияния в 2026 году, рассказал РИА Новости научный сотрудник физико-астрономического отдела ГМИК имени К. Э. Циолковского Александр Алексеев.

Он объяснил, что начиная с 20 марта наступит весеннее равноденствие – день начнет сильно прибывать, и станет слишком светло, чтобы наблюдать полярные сияния.

"С учетом этого, а также того факта, что активность солнца в принципе падает и выбросов плазмы становится все меньше, возможно, ближайшие дни – это один из последних удобных случаев посмотреть полярные сияния в этом году", – добавил Алексеев.

Он также указал на то, что сейчас активность Солнца идет на спад и достигнет минимума, который будет длиться до 2030 года. Это приведет не только к снижению числа магнитных бурь, но и полярных сияний.

Астроном подчеркнул, что период около даты весеннего равноденствия является подходящим для наблюдения северного сияния, поскольку на это влияет положение оси Земли относительно плоскости эклиптики, которая повернута боком к линии "Земля – Солнце". Это положение создается как раз во время весеннего равноденствия.

Ранее сообщалось, что ближайшая магнитная буря на Земле может продлиться до 6 дней и вызвать полярные сияния на широтах от 50 до 55 градусов.

Наибольшей интенсивности буря достигнет с 19 по 21 марта, а уже с 20 по 22 марта Земля столкнется с двумя мощными выбросами солнечной плазмы. С 22-го по 24-е число будет наблюдаться более слабое воздействие от корональных дыр.

