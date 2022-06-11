Путин подписал закон об использовании ГЧП при строительстве приютов для животных

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Владимир Путин подписал закон об использовании государственно-частного партнерства (ГЧП) при строительстве приютов для животных. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

Данный закон внесла на рассмотрение партия "Единая Россия".

В пресс-службе организации уточнили, что механизм ГЧП позволит решать вопрос с безнадзорными животными, а также поспособствует сокращению расходов на строительство приютов. Документ направлен на упрощение процедуры строительства и привлечение дополнительных инвестиций.

Новый закон вступит в силу с 15 июня текущего года.

Ранее президент России подписал одобренный Советом Федерации закон о запрете на управление такси для водителей с непогашенной судимостью, в частности, за тяжелые и особо тяжелые преступления.