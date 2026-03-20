Суд в Москве вновь оштрафовал Google за нарушение законодательства РФ

Суд в Москве оштрафовал корпорацию Google LLC за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Суд признал компанию виновной по статье 13.11 КоАП РФ и выписал административный штраф в размере 50 тысяч рублей.

Ранее суд оштрафовал Google LLC суммарно еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление информации. Административные наказания в виде штрафов в размере 3,8 миллиона рублей были назначены за каждое из 6 нарушений.

Кроме того, Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации.