20 марта, 04:12
Суд в Москве вновь оштрафовал Google за нарушение законодательства РФ
Суд в Москве оштрафовал корпорацию Google LLC за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Об этом сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.
Суд признал компанию виновной по статье 13.11 КоАП РФ и выписал административный штраф в размере 50 тысяч рублей.
Ранее суд оштрафовал Google LLC суммарно еще на 11,4 миллиона рублей за неудаление информации. Административные наказания в виде штрафов в размере 3,8 миллиона рублей были назначены за каждое из 6 нарушений.
Кроме того, Таганский суд Москвы оштрафовал компанию Apple на 3,5 миллиона рублей за нарушение порядка ограничения доступа к информации.
