Дагестанские виноделы выразили готовность заменить иностранных производителей

Дагестанские производители вина готовы заменить иностранные бренды на прилавках. Об этом сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. Площади виноградников планируют увеличить до 35 тысяч гектаров за восемь лет.

Дагестанское вино способно заменить не только импорт, но и бросить вызов крымским и краснодарским производителям. О конкуренции с винами из других российских регионов и изменениях с поставками импортных напитков – в эфире телеканала Москва 24.

