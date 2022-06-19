В московских магазинах заканчивается импортная косметика. Самые известные французские бренды еще несколько месяцев назад объявили о том, что не будут поставлять продукцию в Россию.

Какой парфюмерией россияне будут пользоваться, когда на складах закончатся запасы? И возможно ли организовать импортозамещение в этой сфере? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

