Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России могут начать производить каменную бумагу. Об этом РИА Новости рассказал автор инициативы экономист Алексей Елсуков.

Из известняка и нетоксичного полимера предлагается изготавливать туалетную, офисную и книжную бумагу. Она может стать альтернативой традиционной бумаге из древесной целлюлозы. Проект будет представлен в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) на форуме "Сильные идеи для нового времени", который состоится этим летом в Москве.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", – пояснил Елсуков.

Он рассказал, что сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Имеются похожие наработки в Узбекистане, также обладающем большим количеством известняка. Рассматриваются схожие проекты и в Турции.

Еслуков напомнил, что в России запас известняка считают неисчерпаемым. Среди преимуществ каменной бумаги, по словам автора инициативы, – отсутствие необходимости ее отбеливать. Кроме того, такая бумага более устойчива к повреждениям и влаге по сравнению с продукцией из целлюлозы.

"Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", – подчеркнул экономист.

В марте на фоне западных санкций в России возник дефицит бумаги, а также резко выросли цены на нее. В начале апреля Минпромторг сообщил о решении проблемы. В ведомстве напомнили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. Один из них испытывал трудности из-за остановки поставок химикатов, однако оперативно нашел новых поставщиков.

В свою очередь, в Минцифры отмечали, что в России имеется достаточный запас печатной бумаги. Дефицита газетной и офсетной бумаги можно не опасаться.