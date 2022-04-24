Участок Люблинско-Дмитровской линии метро закроют с 30 апреля по 9 мая

Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Общество

08:45

В России могут начать производить каменную бумагу

общество

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

В России могут начать производить каменную бумагу. Об этом РИА Новости рассказал автор инициативы экономист Алексей Елсуков.

Из известняка и нетоксичного полимера предлагается изготавливать туалетную, офисную и книжную бумагу. Она может стать альтернативой традиционной бумаге из древесной целлюлозы. Проект будет представлен в треке Национальной технологической инициативы (НТИ) на форуме "Сильные идеи для нового времени", который состоится этим летом в Москве.

"Из известняка можно делать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и даже туалетную. Если в стране будет налажено массовое производство, цены на нее будут схожими или даже более низкими, чем на обычную бумагу", – пояснил Елсуков.

Он рассказал, что сегодня каменную бумагу уже производят в Японии. Имеются похожие наработки в Узбекистане, также обладающем большим количеством известняка. Рассматриваются схожие проекты и в Турции.

Еслуков напомнил, что в России запас известняка считают неисчерпаемым. Среди преимуществ каменной бумаги, по словам автора инициативы, – отсутствие необходимости ее отбеливать. Кроме того, такая бумага более устойчива к повреждениям и влаге по сравнению с продукцией из целлюлозы.

"Ее можно использовать для всех видов печати. К тому же она экологична и биоразлагаема", – подчеркнул экономист.

В марте на фоне западных санкций в России возник дефицит бумаги, а также резко выросли цены на нее. В начале апреля Минпромторг сообщил о решении проблемы. В ведомстве напомнили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. Один из них испытывал трудности из-за остановки поставок химикатов, однако оперативно нашел новых поставщиков.

В свою очередь, в Минцифры отмечали, что в России имеется достаточный запас печатной бумаги. Дефицита газетной и офсетной бумаги можно не опасаться.

Офисная бумага вошла в антикризисную корзину россиян

Читайте также

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать