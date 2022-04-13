В Минцифры заявили об отсутствии дефицита бумаги для печатной отрасли

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В России имеется достаточный запас бумаги, необходимый для функционирования предприятий печатной отрасли. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
"В России достаточно бумаги для печатной отрасли. Минцифры подтверждает, что в России отсутствует дефицит газетной и офсетной бумаги", – отметили в ведомстве.
В марте на фоне западных санкций в России возник дефицит бумаги, а также резко выросли цены на нее. В начале апреля Минпромторг сообщил о решении проблемы. В ведомстве напомнили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. Один из них испытывал трудности из-за остановки поставок химикатов, однако оперативно нашел новых поставщиков.
До этого ФАС организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на данный товар отдельными участниками рынка.
Ситуация с поставками некоторых категорий товаров обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Офисная бумага вошла в антикризисную корзину россиян
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