В Минпромторге сообщили о решении вопроса с дефицитом бумаги в РФ

Фото: depositphotos/ilfede
Вопрос с дефицитом бумаги в РФ решен, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24".
По его словам, ведомство фиксировало сильный рост цен на офисную бумагу в стране, но сейчас ситуация нормализуется и они возвращаются к уровням января – февраля 2022 года.
Евтухов добавил, что в России есть три крупнейших производителя офисной бумаги. Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат временно прекратил работу из-за остановки поставок химикатов для отбеливания бумаги, которые поступали из Финляндии. Замминистра отметил, что компания уже нашла новых поставщиков химикатов в Китае, Индии и России.
"Комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации... Это новый сорт бумаги, она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть будет экобумага", – отметил Евтухов.
Ранее в Минпромторге рассказали, что в России не будет дефицита офисной бумаги. В министерстве отметили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.
23 марта Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на данный товар отдельными участниками рынка.
ФАС проверит обоснованность повышения цен на бумагу
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: