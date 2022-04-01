В Минпромторге сообщили о решении вопроса с дефицитом бумаги в РФ

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Вопрос с дефицитом бумаги в РФ решен, сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в интервью телеканалу "Россия 24".

По его словам, ведомство фиксировало сильный рост цен на офисную бумагу в стране, но сейчас ситуация нормализуется и они возвращаются к уровням января – февраля 2022 года.

Евтухов добавил, что в России есть три крупнейших производителя офисной бумаги. Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат временно прекратил работу из-за остановки поставок химикатов для отбеливания бумаги, которые поступали из Финляндии. Замминистра отметил, что компания уже нашла новых поставщиков химикатов в Китае, Индии и России.

"Комбинат заявил о том, что он уже удовлетворяет почти 80% тех заказов, которые были до этой ситуации... Это новый сорт бумаги, она будет немножко другого цвета, не ярко-белая. Но при этом будут использоваться химикаты, которые не содержат хлора, то есть будет экобумага", – отметил Евтухов.

Ранее в Минпромторге рассказали, что в России не будет дефицита офисной бумаги. В министерстве отметили, что рынок офисной бумаги практически полностью обеспечивается отечественными производителями. В России работают три предприятия, которые также поставляют продукцию в зарубежные страны.

23 марта Федеральная антимонопольная служба организовала проверку обоснованности повышения цен на офисную бумагу в России. Отмечалось, что ведомство примет необходимые меры реагирования в случае выявления экономически необоснованных цен на данный товар отдельными участниками рынка.

