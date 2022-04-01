В Минпромторге сообщили о дефиците кассовой ленты в некоторых регионах РФ

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

В ряде регионов России зафиксирован дефицит кассовой ленты. Об этом сообщил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала "Россия 24".

Он также отметил рост стоимости кассовой ленты в 2–3 раза по сравнению с февралем. По его словам, это связано с тем, что все потребители ленты используют не только отечественный товар, но и импортный.

"Причем у нас импортной ленты где-то 50%, может быть даже больше, рынка", – подчеркнул Евтухов.

Он также рассказал, что ФНС предложила установить мораторий до конца года на привлечение организаций к ответственности за невыдачу бумажного чека.

Ранее в Минпромторге рассказали, что поставки офисной бумаги в стране стабилизируются к середине апреля. В ведомстве отметили, что спрос на эту продукцию полностью закрывают отечественные производители, поэтому дефицита бумаги не будет.

