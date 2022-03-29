В Минпромторге не ждут дефицита упаковки для лекарств и табака в РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

В министерстве промышленности и торговли РФ оценили ситуацию с сырьем для упаковки лекарств, табака и парфюмерии. Об этом сообщает ТАСС.

В Минпромторге уточнили, что мелованный картон, который требуется для упаковки, с 2021 года производят на российском заводе "Кама". Продукция идет в том числе на нужды фармпроизводителей.

"На данный момент предприятие закрывает потребности отечественного рынка", – заверили в ведомстве, подчеркнув, что не ожидают дефицита мелованного картона в стране.

Ранее в министерстве промышленности и торговли РФ назвали срок завершения дефицита бумаги. Ожидается, что это произойдет к середине апреля.

