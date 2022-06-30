Врач рассказала о пользе солнечных ванн

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Обилие солнечного света оказывает положительное воздействие на человеческий организм, в частности снижает нервный фон и повышает настроение, заявила дерматолог Ирина Скорогудаева. Об этом сообщает "Вечерняя Москва".

Она пояснила, что воздействие солнца ускоряет синтез серотонина. Кроме того, выработка витамина D происходит только под действием солнечных лучей.

"Последний, в свою очередь, является стероидным гормоном и моделирует множество процессов в организме. Влияет и на сердечно-сосудистую, и на центральную нервную системы", – сказала Скорогудаева.

Также, по ее словам, солнце лечит некоторые виды дерматоза, способствует усилению костной системы и останавливает воспалительные процессы.

"Солнце замедляет регенерацию, соответственно, подавляет воспаление и гасит иммунитет. А так как любое воспаление – это активация иммунной системы, то солнце для некоторых кожных заболеваний играет положительную роль", – пояснила врач.

Ранее врач-дерматолог Станислав Арканников посоветовал, с каким уровнем SPF нужно выбирать солнцезащитный крем. По его словам, если человек находится под открытым солнцем, например на пляже, то необходимо выбирать SPF не ниже 30. Если же человек ходит по городу и длительное время находится на воздухе, тогда применяются солнцезащитные составы SPF 50.