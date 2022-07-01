Синоптик рассказал, как санкции отразились на метеорологических прогнозах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд рассказал, как санкции против РФ отразились на метеорологической сфере, сообщает Общественная служба новостей.

"Для того чтобы выпустить прогноз на пять суток по Москве, необходимо иметь информацию о метеорологическом состоянии, океаническом на всем земном шаре", – объяснил он.

По словам синоптика, между странами существует договоренность, которая обязывает передавать наблюдения другим государствам при любых обстоятельствах. Однако США и Великобритания успешно пренебрегли этим условием и отказались передавать России информацию из метеорологических центров об авиационной безопасности, отметил эксперт.

Вильфанд добавил, что Росгидромет справился с этой проблемой и восполнил пробел недостающих данных.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от США и Евросоюза. Он уточнил, что речь идет о критически важных отраслях для жизни государства, населения и безопасности.

Министр подчеркнул, что Евразия становится самым перспективным регионом мира и России нужно заниматься его обустройством, не используя чужие инструменты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.