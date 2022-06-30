Россия делает все, чтобы снизить зависимость от Запада – Лавров

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Россия делает все необходимое, чтобы не зависеть от США и Евросоюза, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии.

Министр уточнил, что речь идет о критических важных отраслях для жизни государства, населения и безопасности, передает РИА Новости.

Ранее Лавров уже заявлял, что Россия должна прекратить каким-либо образом зависеть от поставок с Запада для критически важных отраслей. По его мнению, в дальнейшем развитии Москве следует полагаться на партнеров в Евразийском регионе.

Министр подчеркнул, что Евразия становится самым перспективным регионом мира и России нужно заниматься его обустройством, не используя чужие инструменты.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

