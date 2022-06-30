Названа стоимость огурцов в Москве

Телеканал Москва 24 запустил рубрику "А я вам покажу, откуда". В ней телезрителям рассказывают, из каких стран в Москву везут сезонные продукты и сколько они стоят. Огурцы в России за неделю подорожали почти на процент, сообщили в Росстате.

За огурцами можно отправиться на Царицынский рынок. Туда овощи привезли из Рязанской и Ростовской областей, а также из подмосковных Луховиц. Огурцы из Ростовской и Рязанской областей обойдутся в 80 рублей за килограмм. Из Луховиц дешевле – 75 рублей за этот же вес. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.