Синоптики сообщили, что ливень не повлияет на установившуюся жару. По их прогнозам, 6 июля будет также жарко и душно.

Ливни в Москве не прекратились. Во время грозы возможен шквалистый ветер с порывами до 22 метров в секунду. Городские службы переведены на усиленный режим работы. На круглосуточном дежурстве – 1,5 тысячи аварийных бригад. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.